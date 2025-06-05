Мерц не упомянул вклад СССР в освобождение Германии от нацизма

Мерц поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма, не упомянув СССР

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Соединенные Штаты за освобождение Германии от нацизма, не упомянув СССР в своей речи. Трансляция переговоров и беседы политиков с журналистами велась на YouTube-канале агентства Associated Press (AP).

Мерц напомнил, что 6 июня отмечается годовщина высадки сил США, Канады и Великобритании в Нормандии.

«В долгосрочной перспективе, господин президент, это было освобождением моей страны от нацистской диктатуры, и мы знаем, чем обязаны вам», — сказал Мерц.

Ранее Трамп заявил, что Россия была крупным фактором в победе над нацизмом, но войну выиграли США. Слова о вкладе СССР прозвучали после заявлений президента о том, что Первую и Вторую мировую войну выиграли американцы, а не какая-либо другая держава.