Жителям крупного украинского города предложили эвакуироваться

Депутат Верховной рады Безуглая предложила эвакуироваться жителям Сум

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила эвакуироваться населению Сум. В своем Telegram-канале парламентарий отметила, что остаться должны только те жители крупного украинского города, которые задействованы в его обороне.

«В очередной раз прошу гражданское население уделить внимание своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых зон. Также сумчанам: давайте придерживаться классического принципа — или вы в силах обороны, или помогаете силам обороны, или эвакуируетесь», — написала Безуглая.

По ее мнению, российские власти нацелены на достижение успехов, которые обрадуют внутреннюю аудиторию. Именно поэтому армия страны стремится пересечь административные границы Днепропетровской области, а также взять в оперативное окружение Сумы.

«Осталось менее 20 километров. Меньше, чем от линии боевого столкновения до Краматорска», — констатировала Безуглая.

Ранее спикер государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил стремительное продвижение ВС РФ к Сумам близостью города к территории России. Он добавил, что войска используют в наступлении тактику малых штурмовых групп.