Бастрыкин назвал мощность использованной при подрыве моста под Брянском взрывчатки

Мощность обрушившей мост под Брянском взрывчатки — 15 килограммов в тротиле

Мощность обрушившей мост на пассажирский поезд в Брянской области взрывчатки — 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Ее назвал глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментарий опубликован в Telegram.

По словам Бастрыкина, следователи установили, что использованное в террористическом акте взрывное устройство было изготовлено украинскими спецслужбами.

Глава СК добавил, что блок дистанционного управления взрывного устройства сработал от вибрации, созданной при движении пассажирского поезда, после этого произошел подрыв.

В ночь на 1 мая на пассажирский поезд №86 рухнул мост в Брянской области. Жертвами трагедии стали 7 человек, еще 104 получили ранения.