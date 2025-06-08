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14:00, 8 июня 2025Силовые структуры

Бастрыкин назвал мощность использованной при подрыве моста под Брянском взрывчатки

Мощность обрушившей мост под Брянском взрывчатки — 15 килограммов в тротиле
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Мощность обрушившей мост на пассажирский поезд в Брянской области взрывчатки — 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Ее назвал глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментарий опубликован в Telegram.

По словам Бастрыкина, следователи установили, что использованное в террористическом акте взрывное устройство было изготовлено украинскими спецслужбами.

Глава СК добавил, что блок дистанционного управления взрывного устройства сработал от вибрации, созданной при движении пассажирского поезда, после этого произошел подрыв.

В ночь на 1 мая на пассажирский поезд №86 рухнул мост в Брянской области. Жертвами трагедии стали 7 человек, еще 104 получили ранения.

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