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13:29, 8 июня 2025Силовые структуры

Бастрыкин заявил о намеренном подрыве Украиной моста под Брянском

Глава СК Бастрыкин: Украинские террористы намеренно подорвали мост под Брянском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Украинские террористы намеренно подорвали мост в Брянской области. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео комментария председателя СК опубликовано в Telegram.

По словам Бастрыкина, следователям удалось установить, что заложенное на путях взрывное устройство — украинского производства. «Конечно, экспертизы будут продолжены, но первоначальное заключение, которые дали наши взрывники (...), подтверждают, что теракты произведены спецслужбами Украины», — заявил Бастрыкин.

Глава СК добавил, что украинские спецслужбы знали, что поезд, перед которым сработало взрывное устройство, будет не военным, а пассажирским. «Они понимали, что это и родители, и дети, что поезд идет на Москву, что начались летние каникулы», — прокомментировал Бастрыкин подрыв моста.

В ночь на 1 мая на пассажирский поезд №86 рухнул мост в Брянской области. Жертвами трагедии стали 7 человек, еще 104 получили ранения.

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