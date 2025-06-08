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04:24, 8 июня 2025Мир

Белый дом начал требовать от сторонников Трампа и Маска «выбрать сторону»

Rolling Stone: Белый дом попросил сторонников Трампа и Маска выбрать сторону
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Samuel Corum / Consolidated News Photos / Global Look Press

Белый дом начал требовать от высокопоставленных чиновников, которые поддерживали президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, выбрать сторону в конфликте. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

«Сотрудники Белого дома уже начали звонить и рассылать сообщения некоторым высокопоставленным соратникам Трампа и Маска, требуя от них выбрать сторону в этой мелодраме, добавляя, что это, вероятно, будет самый простой выбор в их жизни», — указано в сообщении.

Отмечается, что такие сообщения приходят крупным спонсорам Республиканской партии и консервативным деятелям. Источник в администрации Трампа подчеркнул, что сейчас они «забирают друзей Илона».

Ранее отец Илона Маска Эррол Маск назвал ошибкой ссору сына с Трампом. «Им пришлось избавиться от оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами. Они очень устали и напряжены», — считает он.

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