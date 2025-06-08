Жители нескольких городов в Запорожской области остались без света из-за обстрелов ВСУ

Балицкий: Мелитополь и часть Энергодара остались без света из-за обстрелов ВСУ

Жители нескольких городов в Запорожской области остались без света из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram.

Балицкий рассказал, что в результате атак ВСУ проблемы с электроснабжением наблюдаются в Мелитополе и части районов Энергодара. Также, по его словам, без света остались жители Приазовского, Черниговского, Пологовского, Каменско-Днепровского, Акимовского и Приморского муниципальных округов.

Глава региона добавил, что в настоящий момент специалисты восстанавливают системы электроснабжения. Он призвал жителей районов, где отсутствует свет, проявить терпение.

3 июня сообщалось, что Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ. Позднее электроснабжение в регионе восстановили.