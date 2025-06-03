Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ

Балицкий: Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ

В связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. В результате весь регион оказался полностью обесточен, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.

«Отсутствует электроэнергия на всей территории региона», — подтвердил губернатор.

По его словам, областное Министерство энергетики должно в сжатые сроки разработать резервные источники электроэнергии. Пока ситуация не разрешится, объекты здравоохранения региона перевели на резервные источники электроснабжения.

«Нахожусь на месте, проводится ряд оперативных совещаний», — добавил Балицкий.

До этого стало известно, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества. Тем временем в Ярославской области из-за угрозы атаки беспилотников ввели ограничения на работу мобильного интернета.