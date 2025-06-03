Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:49, 3 июня 2025Бывший СССР

Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ

Балицкий: Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. В результате весь регион оказался полностью обесточен, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.

«Отсутствует электроэнергия на всей территории региона», — подтвердил губернатор.

По его словам, областное Министерство энергетики должно в сжатые сроки разработать резервные источники электроэнергии. Пока ситуация не разрешится, объекты здравоохранения региона перевели на резервные источники электроснабжения.

«Нахожусь на месте, проводится ряд оперативных совещаний», — добавил Балицкий.

До этого стало известно, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества. Тем временем в Ярославской области из-за угрозы атаки беспилотников ввели ограничения на работу мобильного интернета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован текст меморандума РФ по урегулированию на Украине. В нем появилась «вторая опция» прекращения огня. Что это значит?

    Собянин назвал сроки открытия новой линии московского метро

    Сальдо сообщил о повреждении подстанций из-за БПЛА

    Рианна снялась в прозрачном нижнем белье для рекламы

    Западный журналист раскритиковал слова Стармера о готовности к войне

    Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ

    Несколько взрывов прозвучало в российском регионе

    Скончался известный американский телеведущий

    БПЛА нанес удар по частному дому в российском городе

    Сотни тысяч жителей Херсонской области остались без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости