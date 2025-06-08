РИА Новости: ВСУ ночевали и пили в храме Суджанского района Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночевали в алтаре храма Иоана Предтечи в селе Махновка Суджанского района Курской области, а также справляли там нужду и распивали спиртные напитки. Об этом сообщила РИА Новости местная жительница Ирина.

По ее словам, в храме «и пили, и курили, и что только здесь не делалось». Отмечается, что церковный ковер использовался украинскими солдатами для обустройства спального места в алтарной части храма.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ оскверняли святыни в Курской области. В частности, в одном из храмов, который служил пунктом временной дислокации украинских бойцов во время оккупации российских территорий, была дарохранительница (особый сосуд в форме храма или часовни, в котором хранятся Святые Дары — Тело и Кровь Христовы, используемые для причащения — прим. «Ленты.ру»), в которой впоследствии обнаружили окурки.

