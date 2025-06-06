Российский священник рассказал о тушивших бычки о святыни бойцах ВСУ в Курской области

Священник Зинченко: ВСУ оскверняли святыни в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оскверняли святыни в Курской области, в частности, тушили о них бычки. Об этом рассказал фронтовой священник Александр Зинченко, передает РИА Новости.

По словам протоиерея, в одном из храмов, который служил пунктом временной дислокации ВСУ во время оккупации российских территорий, была дарохранительница (особый сосуд в форме храма или часовни, в котором хранятся Святые Дары — Тело и Кровь Христовы, используемые для причащения — прим. «Ленты.ру»), в которой впоследствии обнаружили окурки.

«Прямо в коробочку, где святые дары, курили и туда вот бычки складывали», — возмутился священник.

Кроме того, в храме в селе Махновка в Суджанском районе обнаружили прострелянный иконостас и сломанное распятие. Там же нашли поврежденной икону Божией Матери, которая, согласно преданию, во время набегов на курские земли татары рассекли надвое, но когда священник сложил ее части вместе, они срослись. «С осознанием дела же повредили (...) с умыслом», — заключил Зинченко.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили 48 храмов и памятников архитектуры в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн заявлял, что ВСУ умышленно оскверняли православные святыни.