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19:52, 8 июня 2025Культура

Представитель Михаила Ефремова прокомментировала сообщения о его возвращении в кино

Представитель Ефремова опровергла сообщения о первой роли актера после колонии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Представитель актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева опровергла сообщения о том, что он получил первую роль после выхода из колонии, а также гонорар за нее в размере 13 миллионов рублей. Ее слова передает ТАСС.

«Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то», — прокомментировала представитель Ефремова информацию о его возвращении в кино.

Она призвала дать актеру спокойно прийти в себя и заняться своей жизнью.

Ранее Mash сообщил, что Ефремов подписал контракт на первую роль в кино после освобождения из колонии. Утверждалось, что за съемки в новом фильме актеру пообещали заплатить 13 миллионов рублей.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

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