Михаил Ефремов вернется в кино с главной ролью за 13 миллионов рублей

Ефремов получил роль в кино с гонораром 13 миллионов, но требовал большую сумму

Михаил Ефремов подписал контракт на первую роль в кино после освобождения из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актер получит 13 миллионов рублей за главную роль в новом фильме. Переговоры о гонораре продолжались неделю — Ефремов изначально требовал большую сумму, чем предлагали продюсеры. Актеру уже выплатили аванс около четырех миллионов рублей.

По данным источника, съемки начнутся в конце августа в Москве и завершатся в Белоруссии. Ефремову предоставят личного водителя с охраной, а в его райдере прописан запрет на алкоголь и требование диетического питания.

Близкие артиста отмечают, что перед началом работы ему необходимо восстановить здоровье. Это первая роль Ефремова после осуждения за смертельное ДТП в 2020 году.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что актриса Дарья Белоусова приезжала на свидания к Михаилу Ефремову в колонию. По информации источника, 61-летний артист начал встречаться с 41-летней коллегой еще до вынесения приговора. Отмечалось, что за несколько месяцев до условно-досрочного освобождения артиста пара провела три дня в спецблоке — комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью.