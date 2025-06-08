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01:17, 8 июня 2025Мир

Экс-советник Трампа раскрыл его реакцию на драку Маска и министра финансов

Экс-советник Бэннон: Трамп назвал перебором драку Маска и Бессента
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал драку между американским миллиардером Илоном Маском и министром финансов Скоттом Бессентом, произошедшую в апреле в Белом доме. О реакции главы государства рассказал его бывший советник Стив Бэннон, передает The Washington Post (WP).

По его словам, Трамп назвал «перебором» стычку предпринимателя и министра.

Подробности их драки стали известны ранее. По данным WP, Маск и Бессент не сошлись во мнениях относительно назначения одного из чиновников и начали обмениваться оскорблениями. Затем бизнесмен, «как игрок в регби», ударил плечом в грудь министра, а тот нанес ему ответный удар.

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