Европе предрекли кризис из-за украинских беженцев

NZZ: Евросоюз оказался в тупике из-за беженцев с Украины

Евросоюз (ЕС) оказался в тупике из-за беженцев с Украины. Об этом сообщает швейцарский портал Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По информации издания, в ЕС полагают, что объединение ждет кризис, так как украинские беженцы будут выбирать для себя наиболее комфортные страны. Из-за этого между странами — членами Евросоюза могут начаться конфликты.

Кроме того, NZZ сообщает, что беженцы находятся в состоянии правовой неопределенности, что мешает им заниматься вопросами жилья и работы. У властей же не хватает ресурсов для решения проблем украинцев.

Ранее, в конце мая, сообщалось, что в ЕС захотели отказаться от помощи украинским беженцам. Входящие в ЕС страны могут обсудить директиву о беженцах уже 12 или 13 июня.