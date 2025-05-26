Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 26 мая 2025Мир

В ЕС захотели отказаться от помощи украинским беженцам

Euractiv: В ЕС обсуждают выход из программы помощи беженцам с Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) начали обсуждать будущее директивы, обеспечивающей правовую поддержку беженцев с Украины, не исключая варианта выхода из нее. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Брюссель взвешивает возможные дальнейшие шаги по правовой базе, поддерживающую украинцев (...). Сейчас за закрытыми дверями набирают силу разговоры о возможных "стратегиях выхода" из нее, ссылаясь на меняющийся геополитический ландшафт», — сообщил изданию европейский дипломат на правах анонимности.

Отмечается, что государства — участницы объединения могут обсудить будущее директивы 12 или 13 июня на заседании Совета по внутренним делам и юстиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

    На Украине рассказали о красных линиях на переговорах с Россией

    В ЕС захотели отказаться от помощи украинским беженцам

    В России предрекли ответ за участившиеся атаки беспилотников ВСУ

    Семья российского священника получила орден «Родительская слава»

    Инвесторы потратили 135 миллионов рублей на ужин с Трампом и остались недовольны едой

    Задержание ФСБ курируемых из Польши террористов попало на видео

    Артемий Лебедев дал совет получившему запрет на въезд в Россию зрителю

    Российского бойца протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в плен и сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости