В ЕС захотели отказаться от помощи украинским беженцам

Euractiv: В ЕС обсуждают выход из программы помощи беженцам с Украины

В Европейском союзе (ЕС) начали обсуждать будущее директивы, обеспечивающей правовую поддержку беженцев с Украины, не исключая варианта выхода из нее. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Брюссель взвешивает возможные дальнейшие шаги по правовой базе, поддерживающую украинцев (...). Сейчас за закрытыми дверями набирают силу разговоры о возможных "стратегиях выхода" из нее, ссылаясь на меняющийся геополитический ландшафт», — сообщил изданию европейский дипломат на правах анонимности.

Отмечается, что государства — участницы объединения могут обсудить будущее директивы 12 или 13 июня на заседании Совета по внутренним делам и юстиции.