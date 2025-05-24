Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 24 мая 2025Мир

Российский посол заявил об усталости британцев от содержания украинцев

Посол России в Лондоне Келин: Британцы устали содержать украинских беженцев
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Британцы устали содержать украинских беженцев, в британском обществе наблюдается усталость от темы украинского конфликта. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости.

«Фактор усталости британского общества от украинской темы есть, хотя он и не преобладающий. Если где-то год назад мы говорили о том, что 80 процентов британцев поддерживают действия своего правительства на Украине, то сейчас этот процент серьезно уменьшается», — подчеркнул он.

Ранее российский посол уличил Лондон в том, что он контролирует Владимира Зеленского, потакая его «хотелкам». По его словам, контроль осуществляется путем поддержки всех «хотелок» украинского лидера, защиты его от так называемых «сердитых» американцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны потери ВСУ после мощного удара «Искандером» по порту Одессы

    На Каннском кинофестивале погас свет

    Семь футболистов «Динамо» пропустят матч с «Краснодаром»

    Глава МИД Турции в ходе визита в Москву сделает предложение по Украине

    Планы ЕС отключить российские банки от SWIFT назвали «самым настоящим ханжеством»

    Овечкин тайно вернется в Россию

    Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29

    Названа необычная последняя воля основателя славянского фэнтези

    Россия и Украина обменялись 307 военнопленными

    Десятки детей отравились в санатории «Орленок» в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости