Посол России в Лондоне Келин: Британцы устали содержать украинских беженцев

Британцы устали содержать украинских беженцев, в британском обществе наблюдается усталость от темы украинского конфликта. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости.

«Фактор усталости британского общества от украинской темы есть, хотя он и не преобладающий. Если где-то год назад мы говорили о том, что 80 процентов британцев поддерживают действия своего правительства на Украине, то сейчас этот процент серьезно уменьшается», — подчеркнул он.

Ранее российский посол уличил Лондон в том, что он контролирует Владимира Зеленского, потакая его «хотелкам». По его словам, контроль осуществляется путем поддержки всех «хотелок» украинского лидера, защиты его от так называемых «сердитых» американцев.