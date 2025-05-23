Посол России Келин: Великобритания контролирует Зеленского, потакая его хотелкам

Великобритания контролирует украинского лидера Владимира Зеленского, потакая его «хотелкам». В этом Лондон уличил посол России в королевстве Андрей Келин в интервью РИА Новости.

«Контроль осуществляется путем поддержки всех "хотелок" Зеленского, защиты его от так называемых "сердитых" американцев», — заявил дипломат.

По его словам, такими действиями Лондон укрепляет воинственное настроение Зеленского, создавая у него ощущение безнаказанности.

Ранее посольство России выразило недоумение по поводу «поспешного заявления» премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что позиция России на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле неприемлема и со стороны Лондона готовится ответ. Российская дипмиссия задала вопрос, для кого неприемлема позиция Москвы, если она ведет переговоры не с Лондоном