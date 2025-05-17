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08:28, 17 мая 2025Мир

Посольство России выразило недоумение по поводу заявления Стармера

Посольство РФ: Поспешное заявление Стармера о позиции Москвы вызывает недоумение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Globallookpress.com

Посольство России в Лондоне выразило недоумение по поводу «поспешного заявления» премьер-министра Великобритании Кира Стармера о позиции Москвы на переговорах с Украиной в Турции, передает РИА Новости.

Ранее Стармер сказал, что позиция России на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле неприемлема и со стороны Лондона готовится ответ.

«Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры», — подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии также заявили, что Украина ранее уже неоднократно саботировала мирные инициативы, которые предлагала российская сторона. Там отметили, что в связи с этим заявления об отсутствии субстантивной реакции Москвы на призывы к прекращению огня не выдерживают критики.

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