Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 16 мая 2025Мир

Посольство России напомнило о неоднократном саботировании Киевом мирных инициатив

Посольство России в Британии: Украина ранее уже саботировала мирные инициативы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Global Look Press

Украина ранее уже неоднократно саботировала мирные инициативы, которые предлагала российская сторона. В связи с этим заявления об отсутствии субстантивной реакции Москвы на призывы к прекращению огня не выдерживают критики, заявили РИА Новости в посольстве России в Британии.

«[Киев] демонстративно нарушал 30-дневный (с 18 марта по 17 апреля) мораторий на удары по энергетическим объектам, который был введен в соответствии с договоренностями президентов России и США», — напомнили в дипмиссии, отметив, что также Украина не придерживалась объявленных перемирий на Пасху и День Победы.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что позиция России на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле неприемлема и со стороны Лондона готовится ответ.

Переговоры России и Украины в Стамбуле состоялись 16 мая. Они продлились два часа. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могло быть и хуже». Переговоры в Стамбуле закончились. Что об итогах говорят российские политики и военкоры?

    Захарова обвинила Европу в создании цифрового информационного концлагеря

    Мединский рассказал об ироничном отношении украинцев к теории независимого государства

    В Госдуме назвали возможную тему следующих переговоров с Киевом

    В Макеевке установят памятник работы Зураба Церетели

    Глава украинской делегации назвал следующий шаг после переговоров в Стамбуле

    Обвиняемый в домогательствах прокурор МУС ушел в административный отпуск

    Российские бойцы уничтожили латышского наемника

    В России оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

    Трамп не прокомментировал переговоры между Россией и Украиной и заговорил о Тейлор Свифт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости