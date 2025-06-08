В Израиле распорядились не пускать в Газу судно с Гретой Тунберг на борту

Глава МО Израиля Кац дал ВМФ команду не пускать в Газу судно с Гретой Тунберг

Израильские военные получили приказ не пропускать судно с Гретой Тунберг в сектор Газа. Об этом

со ссылкой на заявление главы Министерства обороны (МО) Исраэля Каца сообщает The Jurusalem Post.

Кац распорядился, чтобы ВМФ не пускали команду «Флотилии свободы» в Газу. «Антисемитке Грете и ее друзьям я говорю ясно — вам лучше повернуть назад, до Газы вы не доберетесь», — подчеркнул Кац. Он назвал морскую блокаду жизненно важной мерой для предотвращения поставок оружия ХАМАС.

Судно «Мадлен» с Тунберг, ирландским актером Лиамом Каннингемом и десятью другими активистами приближается к Газе со стороны Египта. Источники считают, что судно с гумпомощью на борту достигнет Газы в течение 48 часов. По данным израильского ТВ, корабль могут отбуксировать в порт Ашдод, а участников миссии — арестовать. Власти Израиля расценивают акцию как провокацию, направленную на усиление антиизраильских настроений.

Это уже третья подобная миссия некоммерческой организации «Флотилии свободы» за последние 15 лет. В 2010 году перехват аналогичного судна израильскими коммандос привел к смерти 10 активистов. Тунберг и другие участники нынешнего рейса утверждают, что везут в Газу только гуманитарные грузы.

Ранее сообщалось, что над судном «Флотилии свободы» кружат израильские дроны. Однако Грета Тунберг в комментарии СМИ сообщила, что команда намерена завершить миссию во что бы то ни стало.