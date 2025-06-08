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16:40, 8 июня 2025Мир

Грета Тунберг заявила о намерении довезти гумпомощь в Газу невзирая на угрозу ее жизни

Грета Тунберг вознамерилась довезти гумпомощь в Газу, несмотря на угрозы Израиля
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Экоактивистка Грета Тунберг и 11 участников «Флотилии свободы» продолжают путешествие к берегам Газы, несмотря на угрозы их жизни со стороны властей Израиля. Об этом сообщает CNN.

«Мы полностью осознаем риски этой миссии — возможный перехват, насилие и даже смерть, как это бывало раньше», — заявила Тунберг. При этом она подчеркнула: «Эти опасности несравнимы с тем, что ежедневно переживают палестинцы, просто пытаясь выжить». Судно Madleen с грузом гуманитарной помощи на борту находится в пути уже пять суток после выхода из порта Сицилии. Активисты не отказываются от своего намерения доплыть до Газы и довезти туда гумпомощь.

Израильские власти назвали акцию провокацией и заявили, что не допустят захода судна с активистами в Газу. «Антисемитке Грете и ее подельникам-пропагандистам ХАМАС говорю четко: разворачивайтесь, вам не достичь Газы», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он подчеркнул, что Израиль никому не позволит нарушить морскую блокаду, введенную для предотвращения поставок оружия ХАМАС.

Израильский ВМФ приведен в полную боевую готовность для перехвата. По словам участников акции, над ними уже несколько дней кружат израильские дроны. В 2010 году аналогичная миссия закончилась штурмом корабля израильским спецназом с человеческими жертвами.

Madleen также останавливалось в Судане для взятия на борт суданских беженцев. Это уже третья подобная миссия «Флотилии свободы» за 15 лет.

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С 2 марта Израиль блокирует ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, от которой зависят более двух миллионов мирных жителей. На данный момент в сектор Газа прибыли лишь несколько десятков грузовиков с гумпомощью. Представитель Всемирной организации здравоохранения Рик Пеперкорн отметил, что гуманитарная помощь, поступающая в Газу спустя месяцы после прекращения поставок, остается «абсолютно недостаточной» и представляет собой лишь «каплю в океане» на фоне масштабной гуманитарной катастрофы.

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