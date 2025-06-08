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11:34, 8 июня 2025Мир

Госсекретарь США обвинил колумбийские власти в покушении на сенатора Урибе

Рубио назвал покушение на сенатора Урибе результатом левой риторики Колумбии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио резко осудил покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе. Об этом Рубио написал в соцсети X.

Рубио назвал нападение на Урибе «результатом агрессивной левой риторики» колумбийского правительства. Госсекретарь призвал президента Колумбии Густаво Петро снизить провокационный тон выступлений и обеспечить безопасность политиков.

По данным местных СМИ, 15-летний нападавший приблизился к сенатору во время публичного выступления в Боготе и произвел шесть выстрелов в спину. Урибе, рассматривавшийся как потенциальный кандидат в президенты на выборах 2026 года, находится в критическом состоянии. Власти задержали подозреваемого и ищут возможных соучастников преступления.

Пресс-служба колумбийского правительства пока не прокомментировала заявление американского госсекретаря. Ранее президент Петро неоднократно подвергал критике консервативных политиков, включая Урибе, за их позицию по социальным и экономическим вопросам.

В начале июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Вашингтоне встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили ситуацию на фронте и переговоры с Россией. Кроме того, Ермак в очередной раз призвал США усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны.

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