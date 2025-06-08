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15:28, 8 июня 2025Мир

Группировка неонацистов с переехавшим в Россию главой объявила общенациональный сбор в США

Группировка неонацистов The Basе объявила общенациональный сбор в США
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Группировка неонацистов The Basе, глава которой — Ринальдо Наззаро — переехал жить в Россию, активизировалась и объявила общенациональный сбор в США. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, неонацисты почувствовали себя в безопасности после того, как к власти в США пришел Дональд Трамп. Группировка планирует провести масштабные тренировки по военной подготовке.

«Анонсированное (...) мероприятие указывает на то, что группа стремится к росту и готова рискнуть заранее публично рекламировать его», — приводит The Guardian комментарий исследователя крайне правых движений Джошуа Фишера-Берча.

В 2018 сообщалось, что группировка The Basе начала подготовку к расовой войне. Неонацисты изучали тактику уличного боя, способы партизанской войны, конспирации и изготовления взрывчатки.

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