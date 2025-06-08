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20:19, 8 июня 2025Мир

Иран пообещал обнародовать секретные документы Израиля

Глава разведки Ирана Хатиб пообещал обнародовать секретные документы Израиля
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Эсмаил Хатиб

Эсмаил Хатиб. Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Иран получил доступ к секретному архиву израильских документов. Об этом в эфире иранского государственного телевидения сообщил глава министерства разведки Эсмаил Хатиб, который пообещал обнародовать их в ближайшее время, передает ТАСС.

Хатиб рассказал, что архив состоит из тысяч секретных израильских документов. По словам иранского министра, полученная информация позволит усилить наступательные возможности страны.

«Разумеется, способы передачи останутся в секрете, однако сами документы должны быть обнародованы в ближайшее время», — добавил Хатиб.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль испугался возможного исхода по ядерной сделке США и Ирана. Уточнялось, что сделка не лишит Тегеран ядерного оружия, но при этом ограничит возможность военных действий Тель-Авива.

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