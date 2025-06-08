Командира танкового полка представили к званию Героя России

Командира танкового полка Евгения Дараева представили к званию Героя России

Командира танкового полка, участвующего в наступлении в Днепропетровской области, Евгения Дараева представили к званию Героя России. Об этом сообщил генерал-майор Александр Нилов в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, Дараев освободил больше населенных пунктов, чем другие подразделения дивизии, а также отличился нестандартными решениями. В данный момент его полк вышел на границу Днепропетровской области, где продолжает выполнение боевых задач.

«Он провоцировал там противника. Ничего они нам не могут там сделать, они нас там найти не могут, но мы находимся там. Благодаря его действиям», — подчеркнул Нилов.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». В результате действий танкистов были уничтожены восемь единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) — два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров MaxxPro.