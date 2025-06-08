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23:14, 8 июня 2025Интернет и СМИ

Корреспондента ABC отстранили от съемок за критику сотрудника Белого дома

WP: Корреспондента ABC отстранили от съемок за критику сотрудника Белого дома
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Телеканал ABC News отстранил от съемок старшего корреспондента Терри Морана после того, как он раскритиковал заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Уточняется, что телеканал выступает за объективность и беспристрастность в освещении новостей — подчеркивается, что он не потворствует субъективным личным нападкам на других. Кроме того, как отмечает издание, «публикация не отражает точку зрения других сотрудников ABC News и нарушила стандарты» канала.

Ранее сообщалось, что ведущего австралийского телеканала Seven, журналиста Роберта Овадию отстранили от работы. Причиной вещатель назван неподобающее поведение.

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