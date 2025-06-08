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22:13, 8 июня 2025Россия

Котенок остановил движение на Невском проспекте

Котенок парализовал движение на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Котенок остановил движение на Невском проспекте. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в Telegram-канале.

Отмечается, что он выбежал на дорогу, а потом спрятался под одной из машин. Водители и прохожие начали спасать животное — достали его под аплодисменты.

По словам очевидца, животное забрал к себе водитель «Ягуара» — именно под этим авто прятался котенок. Имя ему тоже выбрали вместе — теперь котенка зовут Невский.

Ранее в штате Нью-Йорк, США, котенка спасли из подземной трубы необычным образом. Застрявшего зверька услышала Памела Галлахер. Она вызвала спасателей и рассказала им, что котенок мяукает на глубине около трех-пяти метров.

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