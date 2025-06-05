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16:55, 5 июня 2025Из жизни

Котенка спасли с помощью мяуканья

В США котенка вытащили из трубы с помощью мяуканья
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В штате Нью-Йорк, США, котенка спасли из подземной трубы необычным образом. Об этом сообщает CBS News.

Застрявшего зверька услышала Памела Галлахер. Она вызвала спасателей и рассказала им, что котенок мяукает на глубине около трех-пяти метров.

Прибывший спасатель Джон Дебакер выманил котенка из трубы с помощью записанного мяуканья. Когда зверек подобрался к поверхности, Дебакер поймал его и вытащил.

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Котенку оказали ветеринарную помощь. Он уже готов к тому, чтобы попасть в новую семью. Дебакер предположил, что где-то рядом могут быть мать котенка и его братья и сестры. Он надеется спасти и их.

Ранее сообщалось, что в Келантане, Малайзия, неравнодушный пожарный спас бездомного котенка. Зверек застрял головой в дорожном конусе.

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