Медбрата задержали по подозрению в изнасиловании школьника в клинике в Москве

Медбрата задержали по подозрению в изнасиловании 16-летнего школьника в Москве

Медбрата задержали по подозрению в изнасиловании школьника во время электрокардиографии (ЭКГ) в клинике в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

16-летний ученик обратился в учреждение, чтобы оформить медкнижку для работы в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». В кабинете его встретил указанный 20-летний сотрудник медучреждения, который попросил пациента поднять футболку и спустить штаны, а затем совершил насильственный акт.

Отмечается, что во время инцидента в кабинет смогли попасть мать школьника и администратор клиники, после чего на место была вызвана полиция. В настоящее время медбрат находится под арестом, ему предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее в июне следователи завершили расследование уголовного дела о групповом изнасиловании девушки на юго-западе Москвы.