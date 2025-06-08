Медведев пообещал Киеву новые реалии войны на земле

Тот, кто не хочет признавать «реалии войны» на мирных переговорах, получит новые реалии на земле. Так о наступлении российских войск в Днепропетровской области заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, возможности Украины для маневра сужаются как шагреневая кожа. Продвижение Вооруженных сил России он назвал дезинсекцией.

Дезинсекция против паразитов продолжается Дмитрий Медведев

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Днепропетровская область может стать новым регионом России. Парламентарий указал, что в задачи ВС РФ входит обеспечение безопасности России, поэтому сейчас создается плацдарм для создания серой зоны. Ее протяженность зависит от поведения руководства Украины.