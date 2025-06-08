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05:03, 8 июня 2025Экономика

Минобороны потребовало взыскать почти 38 миллионов рублей с «Машиностроителя»

Минобороны потребовало взыскать с завода «Машиностроитель» 37,9 млн рублей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Министерство обороны России потребовало взыскать почти 38 миллионов рублей с компании «Воскресенский завод "Машиностроитель"». Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС.

«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ООО "Воскресенский завод "Машиностроитель" на сумму 37 миллионов 926 тысяч рублей», — указано в документе.

Заявление ведомства поступило в Арбитражный суд Москвы. Завод «Машиностроитель», помимо машиностроения, занимается литьем стали и чугуна, а также металлообработкой и производством мелющих шаров.

Ранее Минобороны подало новые иски к АО «Военторг». Ведомство попросило взыскать еще 134 тысячи рублей.

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