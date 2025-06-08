Минобороны раскрыло подробности ночных атак на регионы России

Минобороны сообщило об уничтожении 61 беспилотника ВСУ над 8 регионами России

В ночь на воскресенье, 8 июня, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями, Московским регионом и Крымом. Попытки атак были предприняты в период с 23:00 по московскому времени 7 июня до 7:30 8 июня.

Ранее тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил о пожаре на комбинате «Азот» в Новомосковске, начавшемся после атаки беспилотников. По его данным, в результате случившегося пострадали два человека.