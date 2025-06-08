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02:08, 8 июня 2025Бывший СССР

На Украине потребовали от Зеленского объяснений из-за ситуации с телами погибших бойцов

Соскин назвал безумием отказ Зеленского забирать тела погибших бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский совершает преступление, отказываясь забирать тела погибших военнослужащих. Об этом заявил экс-советник бывшего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он назвал безумием сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что Зеленскому придется объяснить свое решение. По мнению эксперта, поступок украинского руководства может привести к очень серьезным последствиям, когда люди поймут, что не смогут получить тела своих близких.

«Это преступление. Как это еще можно назвать?» — отметил он.

7 июня стало известно, что Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Команда от Киева даже не прибыла на границу, куда были доставлены фуры с замороженными останками украинских солдат.

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