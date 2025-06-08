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03:30, 8 июня 2025Мир

На Западе обратили внимание на бунт мобилизованных в Киеве

Журналист Боуз назвал бунт мобилизованных в Киеве полномасштабным восстанием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на распространившееся в сети видео с мобилизованными украинцами, устроившими бунт в киевском территориальном центре комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Инцидент он прокомментировал на своей странице в соцсети X.

Журналист назвал произошедшее полномасштабным восстанием. «Таково представление Европы о свободном обществе. Вот что они сделают и с вашей страной, чтобы поддержать свою войну с Россией», — добавил он.

Ранее украинское издание «Страна.ua» опубликовало кадры беспорядков в киевском военкомате. Бунт подавили приехавшие на место спецназ и полиция.

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