На Западе обратили внимание на бунт мобилизованных в Киеве

Журналист Боуз назвал бунт мобилизованных в Киеве полномасштабным восстанием

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на распространившееся в сети видео с мобилизованными украинцами, устроившими бунт в киевском территориальном центре комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Инцидент он прокомментировал на своей странице в соцсети X.

Журналист назвал произошедшее полномасштабным восстанием. «Таково представление Европы о свободном обществе. Вот что они сделают и с вашей страной, чтобы поддержать свою войну с Россией», — добавил он.

Ранее украинское издание «Страна.ua» опубликовало кадры беспорядков в киевском военкомате. Бунт подавили приехавшие на место спецназ и полиция.