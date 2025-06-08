Названы позволяющие стать наследником без уплаты долга основания

Кудерко: Существуют исключения, позволяющие стать наследником без уплаты долга

Согласно закону, наследники отвечают за долги наследодателя в пределах унаследованного имущества, однако из данного правила есть исключения. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» сообщила адвокат Елена Кудерко.

В первую очередь это касается застрахованных долгов, таких как кредиты. При наступлении страхового случая долг гасит страховая компания. Еще один случай — истечение срока давности. По кредитам он составляет три года, и все требования к наследникам должны быть заявлены через суд.

Третий случай — оплата наследниками долга тем кредиторам, которые обратились раньше других. Кудерко объяснила, что они имеют преимущество, и опоздавшие кредиторы чаще всего не смогут это оспорить. Четвертый случай — банкротство наследства. Это применяется в случае, когда долгов больше, чем имущества. Долги в таком случае списываются в судебном порядке, отметила адвокат.

Ранее юрист по гражданско-правовым отношениям Илона Гуськова рассказала, что при разводе супругов не делится полученное в наследство имущество. Также не делится имущество, которое один из супругов получил в подарок до брака.