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06:31, 8 июня 2025Россия

Названы позволяющие стать наследником без уплаты долга основания

Кудерко: Существуют исключения, позволяющие стать наследником без уплаты долга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

Согласно закону, наследники отвечают за долги наследодателя в пределах унаследованного имущества, однако из данного правила есть исключения. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» сообщила адвокат Елена Кудерко.

В первую очередь это касается застрахованных долгов, таких как кредиты. При наступлении страхового случая долг гасит страховая компания. Еще один случай — истечение срока давности. По кредитам он составляет три года, и все требования к наследникам должны быть заявлены через суд.

Третий случай — оплата наследниками долга тем кредиторам, которые обратились раньше других. Кудерко объяснила, что они имеют преимущество, и опоздавшие кредиторы чаще всего не смогут это оспорить. Четвертый случай — банкротство наследства. Это применяется в случае, когда долгов больше, чем имущества. Долги в таком случае списываются в судебном порядке, отметила адвокат.

Ранее юрист по гражданско-правовым отношениям Илона Гуськова рассказала, что при разводе супругов не делится полученное в наследство имущество. Также не делится имущество, которое один из супругов получил в подарок до брака.

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