Орбан заявил о неспособности Украины вступить в НАТО и ЕС

Орбан: Украина не способна стать членом НАТО и Евросоюза

Украина не способна стать членом НАТО и Евросоюза. Экономическое состояние этой страны является неудовлетворительным, рассказал в интервью телеканалу LCI премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина была банкротом еще до конфликта. В 90-х годах украинцы не смогли построить государство с нормально функционирующей экономикой», — подчеркнул политик.

По словам Виктора Орбана, вступление Украины в ЕС обернулось бы для сообщества большими проблемами. Более того, присоединение страны к НАТО неприемлемо.

Если Украина вступит в альянс, то будет война между НАТО и Россией. При этом прямой конфликт с РФ не отвечает европейским интересам, резюмировал Орбан.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина является опасной страной. По этой причине украинцев «стоит держать подальше» от Европейского союза. По мнению политика, вступление страны в ЕС станет открытием нового Восточного фронта против России.

Премьер считает, что за поспешным приемом Киева в состав блока последуют реорганизация и милитаризация экономики Европы, а также «централизация власти» в объединении.