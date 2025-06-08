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21:20, 8 июня 2025Интернет и СМИ

Отсутствие мобильного интернета в российском регионе объяснили

Губернатор Хоценко: Интернет в Омской области отсутствовал из-за техработ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru/ Global Look Press

Причиной отсутствия мобильного интернета в Омской области стали технические работы, после их завершения связь будет восстановлена. Об этом сообщил глава российского региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета. Это связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ», — объяснил губернатор Омской области.

Мобильный интернет в регионе отсутствует вторые сутки. Операторы в социальных сетях отметили, что сбои произошли «по независящим от них причинам».

Ранее в ряде российских регионов в целях безопасности вводили ограничения на работу мобильного интернета. В частности, такие меры вводились в Ярославской, Саратовской, Владимирской, Тульской и Липецкой областях.

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