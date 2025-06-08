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09:51, 8 июня 2025Бывший СССР

В США заявили о готовящемся многоцелевом ударе возмездия России по Украине

Reuters: Россия в течение пары дней нанесет многоцелевой удар по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Россия в ближайшие несколько дней может нанести многоцелевой удар возмездия по Украине за атаку на аэродромы стратегической авиации, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники агентства утверждают, что Россия еще не нанесла обещанный ответный удар за атаку на аэродромы стратегической авиации. Предполагается, что ответ будет включать различные виды воздушных ударов, в том числе ракеты и беспилотники. Один из чиновников утверждает, что Москва готовит «ассиметричную» атаку.

«Западный дипломатический источник сообщил, что, хотя ответ России, возможно, уже начался, он, скорее всего, усилится и будут нанесены удары по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, в попытке послать Киеву четкий сигнал», — говорится в тексте материала.

Ранее сообщалось, что многие чиновники из администрации действующего главы Белого дома Дональда Трампа остались недовольны ударами дронов ВСУ по российским аэродромам. Часть политиков выразила мнение, что последний налет ВСУ может усугубить положение Украины и спровоцировать Москву на продолжение боевых действий.

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