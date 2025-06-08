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08:28, 8 июня 2025Мир

Пентагон допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес

Хегсет: В Лос-Анджелес могут отправить морскую пехоту на фоне протестов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

В Лос-Анджелес из-за протестов против рейда по поиску нелегалов могут направить военнослужащих Корпуса морской пехоты, размещенных на базе Кэмп-Пендлтон. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет в соцсети Х.

По его словам, морпехи приведены в состояние повышенной готовности. Глава Пентагона также отметил, что ведомство немедленно мобилизует Национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. «При президенте [США Дональде] Трампе насилие и разрушения в отношении федеральных агентов и федеральных объектов недопустимы», — подчеркнул Хегсет.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал меморандум о размещении 2000 солдат Национальной гвардии для борьбы с беззаконием на фоне протестов, разгоревшихся в Калифорнии против высылки нелегалов. При этом губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что мобилизация войск Нацгвардии «носит целенаправленный подстрекательный характер».

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