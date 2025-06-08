Пленный украинский боец Андрей Евенко признал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершали военные преступления против мирных жителей. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.
«Со стороны украинской армии было мародерство. Лазили по домам, кольца собирали золотые, вещи собирали», — рассказал он.
Пленный военнослужащий также высказался о командовании, назвав руководство «плохим» и «негативным». По словам Евенко, от украинских бойцов требовали «стоять до последнего». Помимо этого, не проводились ротации, указал он.
Ранее военный корреспондент Руслан сообщил, что в селе Юнаковка был ликвидирован «главный медиа-мародер Курской области» Павел Сепар. Отмечается, что боец ВСУ не раз хвастался награбленным.