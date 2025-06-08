Пленный ВСУ рассказал о военных преступлениях против мирных жителей

Пленный ВСУ Евенко сообщил, что украинские военные занимались мародерством

Пленный украинский боец Андрей Евенко признал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершали военные преступления против мирных жителей. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Со стороны украинской армии было мародерство. Лазили по домам, кольца собирали золотые, вещи собирали», — рассказал он.

Пленный военнослужащий также высказался о командовании, назвав руководство «плохим» и «негативным». По словам Евенко, от украинских бойцов требовали «стоять до последнего». Помимо этого, не проводились ротации, указал он.

Ранее военный корреспондент Руслан сообщил, что в селе Юнаковка был ликвидирован «главный медиа-мародер Курской области» Павел Сепар. Отмечается, что боец ВСУ не раз хвастался награбленным.