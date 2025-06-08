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00:16, 8 июня 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал о военных преступлениях против мирных жителей

Пленный ВСУ Евенко сообщил, что украинские военные занимались мародерством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Пленный украинский боец Андрей Евенко признал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершали военные преступления против мирных жителей. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Со стороны украинской армии было мародерство. Лазили по домам, кольца собирали золотые, вещи собирали», — рассказал он.

Пленный военнослужащий также высказался о командовании, назвав руководство «плохим» и «негативным». По словам Евенко, от украинских бойцов требовали «стоять до последнего». Помимо этого, не проводились ротации, указал он.

Ранее военный корреспондент Руслан сообщил, что в селе Юнаковка был ликвидирован «главный медиа-мародер Курской области» Павел Сепар. Отмечается, что боец ВСУ не раз хвастался награбленным.

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