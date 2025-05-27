Военкор заявил о ликвидации «главного медиа-мародера Курской области»

Татаринов сообщил о ликвидации занимавшегося мародерством бойца ВСУ Павла Сепара

Занимавшийся мародерством в Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Сепар был ликвидирован в селе Юнаковка Сумской области. Об этом 25 мая сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале «Шепот Фронта».

«В Юнаковке ликвидирован главный медиа-мародер Курской области, Павел Сепар», — написал он.

Как отмечает «АиФ», Сепар одним из первых начал публиковать кадры с территории российского региона. Боец ВСУ не раз хвастался награбленным.

Ранее стало известно, что украинцы организовали в интернете аукционы по продаже награбленного в Курской области имущества местных жителей. Среди прочего, в интернете начали реализовывать похищенный алкоголь. Уточняется, что военнослужащие ВСУ, которые мародерствовали в Курской области, захватили с собой даже чехлы для телефонов.

До этого жительница Казачьей Локни Курской области сообщила о случаях мародерства в селе. «Вывозили все из домов: раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины», — рассказала она.