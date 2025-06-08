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11:10, 8 июня 2025Бывший СССР

Появились подробности о цели удара России в Херсоне

Во время удара ВС России по Херсону в администрации находились силовики
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Во время удара Вооруженных сил (ВС) России по Херсону в администрации города находились украинские силовики. Эти подробности о цели обстрела появились в распоряжении Telegram-канала «Оперативные сводки».

Как сообщили авторы канала, перед ударом ВС России глава администрации города Ярослав Шанько собрал всех представителей силовых ведомств, включая сотрудников Службы безопасности Украины.

«После удара у здания замечено множество автомобилей скорой помощи», — сообщили в «Оперативных сводках».

Удар по зданию администрации в Херсоне был нанесен 5 июня. Для атаки использовался редкий тип боеприпаса, что привлекло внимание военных аналитиков и СМИ по обе стороны конфликта.

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