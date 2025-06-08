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13:05, 8 июня 2025Россия

Пожар произошел на территории базы отдыха в Махачкале

Пожар площадью 800 кв. метров произошел на территории базы отдыха в Махачкале
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Главное управление МЧС России по Республике Дагестан»

Пожар произошел на территории базы отдыха в микрорайоне Караман-1 в Махачкале. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Республике Дагестан в Telegram-канале.

Предварительно, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. К его ликвидации оказались привлечены 20 человек и 4 единицы техники. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Отмечается, что прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что загорелась кровля нефункционирующего двухэтажного здания.

Ранее в июне сообщалось, что три человека пострадали в результате пожара, охватившего склад в подмосковном городе Пушкино.

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