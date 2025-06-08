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00:34, 8 июня 2025Россия

Стало известно о пострадавших из-за пожара на складе в Пушкино

112: Три человека пострадали при пожаре на складе в подмосковном Пушкино
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Три человека пострадали в результате пожара, охватившего склад в подмосковном городе Пушкино, о чем сообщается в Telegram-канале «112».

Двое человек попали в больницу, у госпитализированных врачи диагностировали ожоги. По данным МЧС, к тушению привлекли более 100 огнеборцев и 27 единиц специальной техники.

Вечером 7 июня пламя охватило площадь в 21 тысячу квадратных метров. Ранее стало известно, что на пылающем складе рухнула крыша. Движение по двум шоссе оказалось перекрыто. Предварительно, на складе хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны.

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