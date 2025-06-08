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07:11, 8 июня 2025Россия

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

МЧС: Открытое горение на складе в Пушкино ликвидировано
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Пушкино. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

С крупным возгоранием боролись более ста специалистов и 27 единиц техники. Огонь успел распространиться на площади в 21 тысячу квадратных метров, в здании частично обрушилась крыша.

В ЧП пострадали три человека. Двое были госпитализированы, еще один получил тепловой удар, врачи оказали ему помощь на месте.

Склад, на территории которого хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны, загорелся вечером 7 июня. Из-за пожара было полностью перекрыто движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе.

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