Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

МЧС: Открытое горение на складе в Пушкино ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Пушкино. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

С крупным возгоранием боролись более ста специалистов и 27 единиц техники. Огонь успел распространиться на площади в 21 тысячу квадратных метров, в здании частично обрушилась крыша.

В ЧП пострадали три человека. Двое были госпитализированы, еще один получил тепловой удар, врачи оказали ему помощь на месте.

Склад, на территории которого хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны, загорелся вечером 7 июня. Из-за пожара было полностью перекрыто движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе.