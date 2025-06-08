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04:10, 8 июня 2025Россия

Путин ограничил снижение премий работникам

Путин подписал закон об уточнении правил снижения премий работникам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий снижение премий работникам за нарушения дисциплины. Соответствующий документ выложен на сайте официального публикования правовых актов.

Теперь снизить премию можно будет только за тот период, когда к работнику было применено дисциплинарное взыскание. При этом размер снижения премии не может приводить к тому, что месячная зарплата работника станет меньше на 20 и более процентов.

Работодатель теперь не может использовать взыскания в качестве основания для необоснованного сокращения уже заработанных выплат и премий. Закон также обязывает работодателя прописывать размеры, виды, сроки и условия выплат премий в трудовом договоре и локальных актах.

Ранее стало известно, что почти треть россиян регулярно сталкивается с переработками на основном месте труда. «Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным, не платит премии и не повышает зарплату», — заключается в исследовании.

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