Названа доля сталкивающихся с регулярными переработками россиян

SuperJob: Почти треть россиян регулярно сталкивается с переработками

Почти треть россиян регулярно сталкивается с переработками на основном месте труда. Долю постоянно испытывающих повышенные нагрузки граждан назвало агентство РИА Новости со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

По итогам опроса выяснилось, что подавляющее большинство россиян, работающих в офисах, сталкиваются с переработками. Такой ответ дали в общей сложности 77 процентов респондентов. Из них 31 процент заявили, что подобная практика является для них регулярной, а еще 46 процентов — периодической.

В целом необходимость сверхурочных работ большая часть респондентов (61 процент) объяснила потребностью доказывать начальству собственную эффективность. Из них 21 процент вынуждены прибегать к подобной практике часто, а 40 процентов — иногда. «Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату», — заключается в исследовании.

Ранее аналитики HR-холдинга Ventra сообщили, что более половины (53 процента) опрошенных россиян задумывались об увольнении раз в год и реже. В качестве главных причин подобного намерения почти треть респондентов назвали профессиональное выгорание и хронический стресс. Еще одним важным стимулом к увольнению для граждан является отказ руководителей повышать зарплату.