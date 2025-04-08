Названа доля желающих уволиться россиян

Ventra: Почти 53 процента россиян задумываются об увольнении раз в год и реже

Более половины (почти 53 процента) опрошенных россиян признались, что задумываются об увольнении раз в год и реже. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками HR-холдинга Ventra. С его итогами ознакомилась «Лента.ру».

В опросе приняли участие в общей сложности более 1,4 тысячи россиян — от младших специалистов до топ-менеджмента. По его итогам выяснилось, что рядовые сотрудники думают об уходе с работы чаще, чем руководители. При этом для почти 60 процентов опрошенных главным стимулом к увольнению служит полная финансовая свобода. При таком раскладе 31 процент из них были бы готовы «уйти в никуда».

Основной причиной для ухода с нынешнего места труда 32 процента респондентов назвали профессиональное выгорание и хронический стресс. Среди других популярных у россиян поводов оказались отказ руководителей повышать зарплату (такой ответ дали 26 процентов опрошенных) и отсутствие карьерного роста (22 процента). В целом почти половина (49 процентов) респондентов предпочитают взвешенно подходить к уходу с работы. Склонны к эмоциональным решениям оказались чуть меньше трети (29 процентов).

Ранее аналитики кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix сообщили, что 56 процентов россиян готовы сменить работу из-за токсичности начальников. Главной же причин увольнений эксперты назвали недовольство сотрудников размером зарплаты. Такой ответ дали в общей сложности 70 процентов участников опроса.