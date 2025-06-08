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14:39, 8 июня 2025Из жизни

Работающий в джунглях пилот рассказал о разговорах с не знающими об электричестве людьми

Американский пилот раскрыл трудности спасательных операций в Папуа-Новой Гвинее
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @mark.palm

Американский пилот Марк Палм рассказал о спасательных операциях, которые проводит в Папуа — Новой Гвинее. Трудности работы в джунглях он раскрыл в интервью Daily Mail.

Палм признался, что начал заниматься благотворительностью по велению Бога. По словам мужчины, Бог обратился к нему с просьбой помогать людям, живущим в тяжелых условиях. Палм окончил школу авиации и решил спасать жителей Папуа — Новой Гвинеи, не знающих об электричестве и водопроводе и не имеющих доступа к профессиональной медицинской помощи.

Вместе с супругой Палм стал организовывать полеты в джунгли на гидросамолете. Многие знакомые пытались его отговорить. Они объясняли, что местные реки опасны из-за непредсказуемых течений, наводнений и крокодилов. Однако это не остановило Палма. В 2010 году он успешно доставил беременную женщину, схватки которой длились три дня, в больницу. В благодарность она назвала сына в честь Палма.

Мы провели тысячи операций по оказанию медицинской помощи беременным, попавшим в беду; жертвам змеиных укусов; больным малярией и детям, пострадавшим в межплеменных разборках. Мы доставляли медикаменты в отдаленные деревни. Мы препятствовали вспышкам заболеваний

Марк Палм пилот-спасатель
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Палм заявил, что постепенно расширяет деятельность своей компании. Его сотрудники также помогают жителям Папуа — Новой Гвинеи с едой и одеждой. «Это больше, чем просто спасательные полеты, — отметил он. — Это значит быть частью их жизни, когда им тяжело, проявлять к ним любовь, давать им надежду».

Ранее сообщалось, что пассажирам разбившегося самолета пришлось выживать в джунглях Колумбии 36 часов. Позже выжившие рассказали, что видели поблизости кайманов, но хищники ни разу не приблизились — вероятно, из-за сильного запаха авиационного топлива.

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