Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 8 июня 2025Россия

Ракетная опасность объявлена в российском регионе

В МЧС России объявили о ракетной опасности в Краснодарском крае
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Смитюк / РИА Новости

Ракетная опасность объявлена в воскресенье, 8 июня, на территории Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Внимание! Краснодарский край, Черноморское побережье: ракетная опасность!» — сказано в сообщении ведомства. В МЧС призвали граждан оставаться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сказали спасатели.

Также в российском регионе объявлена авиационная опасность. На данный момент сохраняется угроза падения взрывных устройств.

В МЧС настоятельно рекомендовали не прикасаться к обломкам и поражающим элементам, так как существует риск отравления неизвестными веществами. Россиянам напомнили, что прежде всего, заметив обломки беспилотников, надо позвонить в службу «112».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала наступление в Днепропетровской области

    Раскрыта причина нападок Маска на Трампа

    Артемий Лебедев назвал преимущество людей старше 45 лет

    Раскрыты планы Путина на следующую неделю

    Группировка неонацистов с переехавшим в Россию главой объявила общенациональный сбор в США

    Россиянам рассказали о погоде на длинные выходные в июне

    В ЦСКА прокомментировали ситуацию с главным тренером

    Система ПВО сбила украинскую ракету «Нептун-МД» над Черным морем

    Захарова задалась вопросом из-за отказа Украины забирать тела бойцов ВСУ

    Медведев прокомментировал наступление ВС РФ в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости