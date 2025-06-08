Ракетная опасность объявлена в российском регионе

В МЧС России объявили о ракетной опасности в Краснодарском крае

Ракетная опасность объявлена в воскресенье, 8 июня, на территории Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Внимание! Краснодарский край, Черноморское побережье: ракетная опасность!» — сказано в сообщении ведомства. В МЧС призвали граждан оставаться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сказали спасатели.

Также в российском регионе объявлена авиационная опасность. На данный момент сохраняется угроза падения взрывных устройств.

В МЧС настоятельно рекомендовали не прикасаться к обломкам и поражающим элементам, так как существует риск отравления неизвестными веществами. Россиянам напомнили, что прежде всего, заметив обломки беспилотников, надо позвонить в службу «112».