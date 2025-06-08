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15:36, 8 июня 2025Мир

Раскрыта причина нападок Маска на Трампа

Conversetion: Маск мстит Трампу за преуменьшение его достижений
Александра Качан (Редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Миллиардер Илон Маск мог спровоцировать конфликт с президентом США Дональдом Трампом из-за желания отомстить за преуменьшение его достижений. Так нападки бизнесмена в сторону лидера страны объяснил профессор психологии из Университета Эдж Хилл Джефф Битти в беседе с Conversation.

«Маску могло показаться, что Трамп пытается преуменьшить его достижения ради политической выгоды, тем самым нарушая пакт взаимного уважения», — заявил специалист. Он добавил, что это также объясняет резкий переход Маска от восхищения Трампом до его презрения.

Ранее газета Strategic Culture предположила, что Трамп и Маск могли изобразить ссору, чтобы получить возможность отключить Киев от системы искусственных спутников Starlink. По словам авторов материала, разрыв связей с Белым домом позволяет бизнесмену пойти на такой шаг.

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